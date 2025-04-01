ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Илья Геркус«Грустно, что в "Зените" выходят 10 легионеров». Илья Геркус — о 22-м туре РПЛ, провальной игре «Локо» и непонимании происходящего в ЦСКА
    Все новости спорта

    Гранат: Оценил шансы команд на золотые медали РПЛ

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак Краснодар Зенит Локомотив Динамо ЦСКА
    Бывший защитник сборной России, «Динамо», «Спартака» и других российских клубов Владимир Гранат высказался о борьбе за золотые медали в российской Премьер-лиге.

    Владимир Гранат
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владимир Гранат

    «Не считаю, что "Спартак" выпал из борьбы за золотые медали после 22-го тура. Еще достаточно матчей. Причем в большинстве из них конкуренты играют друг против друга. Из всех претендентов на титул, самый удобный график у "Краснодара". Ну а то, что "Спартак" потерял очки в матче с "Ахматом", — вполне ожидаемо. С "Ахматом" на выезде никому не бывает легко.

  • РПЛ. «Краснодар» разгромил «Факел», «Спартак» не выиграл у «Ахмата», «Зенит» разбил «Рубин»
  • Матчи 22-го тура РПЛ пройдут с 28 по 31 марта
  • Вчера

    • Игра между "Краснодаром" и "Зенитом" не будет определяющей, она уже скоро состоится. Если "Краснодар" продолжит в том же духе, то даже потеря очков в Питере не лишит его возможности стать чемпионом.

    У "Зенита" очень непростой календарь, матч с "Локомотивом" в следующем туре, затем с "Краснодаром", а еще через тур с "Динамо", но как раз в таких матчах и определяется чемпион. Если питерцы смогут взять максимальное количество очков в этих играх, то шансы на золотые медали будут высокими.

  • «Грустно, что в "Зените" выходят 10 легионеров». Илья Геркус — о 22-м туре РПЛ, провальной игре «Локо» и непонимании происходящего в ЦСКА
  • Эксклюзивное интервью с бывшим президентом «Локомотива», приведшему команду к последнему в истории чемпионству
  • Сегодня

    • Также очень важен дух победителя, который есть у "Зенита", но и "Краснодар" в прошлом сезоне получил хороший опыт борьбы. Команда на себе ощутила, что способна бороться за чемпионство. И сейчас это может сыграть определяющую роль.

    "Локомотив" тоже еще может побороться за медали. Потому что плотность в таблице очень высока. Шесть клубов пока еще могут рассчитывать на медали. Матчи с конкурентами еще будут проходить до самого конца чемпионата. Все может случиться», — рассказал Гранат в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» выиграет и второй матч у «Реал Сосьедада»?
  • «Реал» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Сможет ли ЦСКА сравнять счет в серии?
  • ЦСКА — «Динамо» Минск. Прогноз и ставки
  • 4.05
    •
  • Сдержит ли «Фулхэм» «Арсенал»?
  • «Арсенал» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.47
  • Экспресс дня 1 апреля
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  4.05
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Арсенал — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Дюнкерк — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:10
    •  3.70
  • Прогноз на матч Атлетико — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Милан — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Каролина — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры