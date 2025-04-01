Гранат: Оценил шансы команд на золотые медали РПЛ

Бывший защитник сборной России, «Динамо», «Спартака» и других российских клубоввысказался о борьбе за золотые медали в российской Премьер-лиге.

«Не считаю, что "Спартак" выпал из борьбы за золотые медали после 22-го тура. Еще достаточно матчей. Причем в большинстве из них конкуренты играют друг против друга. Из всех претендентов на титул, самый удобный график у "Краснодара". Ну а то, что "Спартак" потерял очки в матче с "Ахматом", — вполне ожидаемо. С "Ахматом" на выезде никому не бывает легко.

Игра между "Краснодаром" и "Зенитом" не будет определяющей, она уже скоро состоится. Если "Краснодар" продолжит в том же духе, то даже потеря очков в Питере не лишит его возможности стать чемпионом.

У "Зенита" очень непростой календарь, матч с "Локомотивом" в следующем туре, затем с "Краснодаром", а еще через тур с "Динамо", но как раз в таких матчах и определяется чемпион. Если питерцы смогут взять максимальное количество очков в этих играх, то шансы на золотые медали будут высокими.

Также очень важен дух победителя, который есть у "Зенита", но и "Краснодар" в прошлом сезоне получил хороший опыт борьбы. Команда на себе ощутила, что способна бороться за чемпионство. И сейчас это может сыграть определяющую роль.

"Локомотив" тоже еще может побороться за медали. Потому что плотность в таблице очень высока. Шесть клубов пока еще могут рассчитывать на медали. Матчи с конкурентами еще будут проходить до самого конца чемпионата. Все может случиться», — рассказал Гранат в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».