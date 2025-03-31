ПерерывАкрон — РостовОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ростов»«Акрон» — «Ростов». Онлайн
    Все новости спорта

    Кононов прокомментировал победу «Торпедо» над «Арсеналом»

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Торпедо Арсенал Тула
    Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов подвел итоги матча 26-го тура Первой лиги по футболу, где его команда обыграла тульский «Арсенал» (1:0).

    Олег Кононов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Олег Кононов

    «Конечно, мы довольны победой над очень сильной командой. На этот матч настраивались предельно серьезно, учитывая, что "Арсенал" продемонстрировал отличную игру с "Уралом" и был весьма мотивирован. В целом игра сложилась для нас непросто.

    В концовке нам удалось забить, и мы, безусловно, рады такому исходу: быстрая контратака и выход из обороны завершились взятием ворот соперника. Эта игра имела для нас огромное значение с точки зрения положения в турнирной таблице и, что очень важно, уверенности самих игроков», — приводит пресс-служба «Торпедо» слова Кононова.

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Торпедо» продолжает идти вторым в таблице Первой лиги с 51 очком. Лидером остается «Балтика» (56). В 27-м туре автозаводцы сыграют на своем поле с «Ротором», матч состоится 6 апреля.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Петербуржцы заберут результат на домашнем льду?
  • СКА — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • Сможет ли «Торпедо» взломать оборону ярославцев?
  • «Торпедо» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Сможет ли «Лацио» наконец-то победить?
  • «Лацио» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.22
  • Экспресс дня 31 марта
  • Сегодня в 18:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Торпедо — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.55
  • Прогноз на матч Лацио — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Арсенал — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Арминия — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры