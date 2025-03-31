Кононов прокомментировал победу «Торпедо» над «Арсеналом»

Главный тренер «Торпедо»подвел итоги матча 26-го тура Первой лиги по футболу, где его команда обыграла тульский «Арсенал» (1:0).

«Конечно, мы довольны победой над очень сильной командой. На этот матч настраивались предельно серьезно, учитывая, что "Арсенал" продемонстрировал отличную игру с "Уралом" и был весьма мотивирован. В целом игра сложилась для нас непросто.

В концовке нам удалось забить, и мы, безусловно, рады такому исходу: быстрая контратака и выход из обороны завершились взятием ворот соперника. Эта игра имела для нас огромное значение с точки зрения положения в турнирной таблице и, что очень важно, уверенности самих игроков», — приводит пресс-служба «Торпедо» слова Кононова.

Календарь и таблица ФНЛ

«Торпедо» продолжает идти вторым в таблице Первой лиги с 51 очком. Лидером остается «Балтика» (56). В 27-м туре автозаводцы сыграют на своем поле с «Ротором», матч состоится 6 апреля.