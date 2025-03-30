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    «Барселона» разгромила «Жирона», Левандовский сделал дубль

    «Барселона» — «Жирона»: счет матча 4:1, обзор голов

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    В матче 29-го тура испанской Примеры «Барселона» на своем поле разгромила «Жирону» со счетом 4:1.

    Роберт Левандовский
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    Роберт Левандовский

    В составе победителей дублем отметился Роберт Левандовский, также гол на счету Феррана Торреса и автогол у Ладислава Крейчи. За гостей же забитый мяч престижа на счету Арно Данжумы.

    Футбол. Испания. Примера
    Барселона — Жирона 4:1
    Голы: 1:0 Ладислав Крейчи (автогол) (43'), 1:1 Арно Данжума (53'), 2:1 Роберт Левандовски (61'), 3:1 Роберт Левандовски (77'), 4:1 Ферран Торрес (86') Барселона: Войцех Щенсны, Жюль Кунде, Рональд Араухо, Иньиго Мартинес (Пау Кубарси, 81'), Жерар Мартин, Эрик Гарсия (Алекс Бальде, 81'), Гави (Френки де Йонг, 66'), Фермин Лопес (Ферран Торрес, 67'), Педри (Пабло Торре, 87'), Ламин Ямал, Роберт Левандовски Жирона: Пауло Гассанига, Мигель Гутьеррес, Арнау Мартинес (Габриэл Мизехауй, 80'), Ладислав Крейчи, Дейли Блинд, Алехандро Франсес, Ясер Асприлья (Порту Кристиан, 59'), Виктор Цыганков (Кристиан Стуани, 71'), Янхель Эррера, Артур Мело (Джон Солис, 71'), Арно Данжума Предупреждение: Янхель Эррера (42')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    У «Барселоны» стало 66 очков и первое место в турнирной таблице Примеры. У «Жироны» 34 очка и 13-е место.

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