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    «Айнтрахт» обыграл «Штутгарт», Гетце забил гол

    «Айнтрахт» — «Штутгарт»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Айнтрахт» одержал победу над «Штутгартом» (1:0) в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги.

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    Единственный гол в этом матче хозяева забили на 71-й минуте, отличился Марио Гетце.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Айнтрахт Ф — Штутгарт 1:0
    Гол: 1:0 Марио Гётце (71') Айнтрахт Ф: Кауан Сантос, Расмус Кристенсен, Робин Кох, Артур Теате (Орель Аменда, 87'), Натаниэль Браун, Тута (Эйе Скири, 81'), Хуго Ларссон (Эмиль Хойлунд, 81'), Ансгар Кнауфф (Ннамди Коллинз, 25'), Марио Гётце, Жан-Маттео Баойя (Фарес Шаиби, 87'), Уго Экитике Штутгарт: Александр Нюбель, Максимилиан Миттельштадт (Luca Jaquez, 78'), Юлиан Хабот, Амин Аль-Дахиль, Крис Фюрих (Ник Вольтемаде, 62'), Джейми Левелинг (Якоб Бруун Ларсен, 78'), Ангело Штиллер, Атакан Каразор, Финн Ельч, Эрмедин Демирович (Дениз Ундав, 78'), Энцо Мийо (Рамон Хендрикс, 62') Предупреждения: Тута (19'), Энцо Мийо (34'), Максимилиан Миттельштадт (49'), Ангело Штиллер (90') Удаление: Амин Аль-Дахиль (58')

    После этого матча «Айнтрахт» занимает 3-е место в таблице Бундеслиги с 48-ю очками в активе. «Штутгарт» — на 10-й строчке (37).

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