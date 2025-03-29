ЦСКА на своем поле примет махачкалинское «Динамо» в рамках 22-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

ЦСКА

ЦСКА занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков в 21-м матче. Армейцы одержали 11 побед, 5 раз сыграли вничью и в 5-ти турах уступили, забив 31 гол и пропустив 15 мячей в свои ворота.

Подопечные Марко Николича не проигрывают после рестарта сезона. «Красно-синие» отобрали очки у «Зенита», сыграв в нулевую ничью (0:0), затем минимально одолели «Химки» (1:0), а в крайнем туре справились с «Акроном» — 2:1.

Кроме того, армейцы обыграли московское «Динамо» со счетом 2:1 в первом матче полуфинала Кубка России Пути РПЛ.

«Динамо» Махачкала

Махачкалинская команда находится на одиннадцатом месте в турнирной таблице РПЛ, записав на свой счет 21 очко в 21-м матче. «Динамо» одержало 4 победы, 9 раз сыграло вничью и потерпело 8 поражений, при этом разница забитых и пропущенных мячей составила 16:22.

В крайнем туре команда под руководством Хасанби Биджиева одержала крупнейшую победу в сезоне, разгромив на своем поле «Крылья Советов» со счетом 4:0. До этого «Динамо» с зеркальным счетом (0:4) уступило одноклубникам из Москвы, а еще ранее поделила очки с «Локомотивом» — 1:1.

Личные встречи

В матче первого круга ЦСКА обыграл махачкалинцев в гостях со счетом 1:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч ЦСКА — «Динамо» Махачкала с коэффициентом 2.18.