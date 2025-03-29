2-й таймХимки — Пари ННОнлайн
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    Николай Калинский«Химки» — «Пари НН». Онлайн
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    Бителло: Рад, что забил гол и отдал передачу, но самое главное, что выиграли

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    Полузащитник «Динамо» Бителло высказался о победе в матче с «Оренбургом» (5:1).

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    «У нас было довольно много времени, чтобы подготовиться к этой игре. Я очень рад, что забил гол и отдал передачу, но самое главное, что выиграли.

    Обычно я играю больше между линиями, в полузащите, но сегодня играл ближе к острию. Слава богу, что смог забить.

    Главный тренер нам дает довольно много свободы в атаке, и он всегда говорит, что мы можем меняться местами. У нас нет такой ситуации, что кто‑то находится на одной позиции. То есть у нас идет взаимозаменяемость. Сегодня Каррасскаль дважды забил, я отличился, а это значит, что это приносит плоды», — цитирует Бителло «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    У «Динамо» теперь 42 очка и четвертое место в турнирной таблице. У «Оренбурга» осталось 11 баллов и последняя строчка.

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