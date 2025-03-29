Бителло: Рад, что забил гол и отдал передачу, но самое главное, что выиграли

Полузащитниквысказался о победе в матче с(5:1).

«У нас было довольно много времени, чтобы подготовиться к этой игре. Я очень рад, что забил гол и отдал передачу, но самое главное, что выиграли.

Обычно я играю больше между линиями, в полузащите, но сегодня играл ближе к острию. Слава богу, что смог забить.

Главный тренер нам дает довольно много свободы в атаке, и он всегда говорит, что мы можем меняться местами. У нас нет такой ситуации, что кто‑то находится на одной позиции. То есть у нас идет взаимозаменяемость. Сегодня Каррасскаль дважды забил, я отличился, а это значит, что это приносит плоды», — цитирует Бителло «Матч ТВ».

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