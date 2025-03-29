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    Артига: Мы понимали, что этот матч будет сродни финалу

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    Главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига высказался о матче против «Пари НН» (2:0).

    Франк Артига
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    Франк Артига

    «Перед матчем была непростая ситуация, мы лишились трех защитников, плюс сегодня получил травму Джикия. Но мы хорошо стартовали и далее развивали успех, в итоге смогли выиграть. Хотел бы поблагодарить всю команду, что они победили, несмотря ни на что.

    Мы понимали, что этот матч будет сродни финалу. У нас очень хорошо сыграл вратарь, поэтому мы смогли сохранить этот счет. Но "Пари НН" тоже понимал, что это важная игра, старался победить.

    Хочу поблагодарить Руденко и Магомедова. Особенно хочу поздравить Магомедова, он обычно выходит во вторых таймах, но заслуживает того, чтобы появляться и с первых минут. Однако мы нуждаемся в нем во втором тайме, потому что он дает команде энергию и импульс», — цитирует Артигу «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После этой игры «Химки» (23) идут десятыми, «Пари НН» (19) — 13-й.

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