Дзюба рассказал, когда завершит карьеру

Нападающий тольяттинского «Акрона»сообщил, что собирается еще поиграть сезон, а потом завершить профессиональную карьеру.

«Контракт с "Акроном" истекает в конце этого сезона. По будущему пока четкого понимания нет. Летом сяду и подумаю, чего я вообще хочу от своей жизни. Скорее всего поиграю еще год, но не больше. У меня просто есть цель — сыграть свой последний сезон под любимым 22-м номером.

Я по-прежнему выдерживаю уровень РПЛ, могу давать результат чисто на характере. Но я не хочу в старости быть инвалидом, который ползает по полю.

Организм сильно изнашивается. Сборы с каждым разом даются все тяжелее, приходиться себя заставлять. Постоянно что-то болит, тренируешься и играешь через боль. Пока эмоции от футбола у меня стоят выше этой боли, но с каждым днем их позиции становятся все ближе друг к другу», — сказал Дзюба Sport24.

Календарь и таблица РПЛ

В этом сезона за «Акрон» Дзюба сыграл 15 матчей, забил в них 6 мячей и сделал 3 ассиста.