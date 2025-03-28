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    Дзюба рассказал, когда завершит карьеру

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Акрон Сборная России Артём Дзюба
    Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба сообщил, что собирается еще поиграть сезон, а потом завершить профессиональную карьеру.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Контракт с "Акроном" истекает в конце этого сезона. По будущему пока четкого понимания нет. Летом сяду и подумаю, чего я вообще хочу от своей жизни. Скорее всего поиграю еще год, но не больше. У меня просто есть цель — сыграть свой последний сезон под любимым 22-м номером.

    Я по-прежнему выдерживаю уровень РПЛ, могу давать результат чисто на характере. Но я не хочу в старости быть инвалидом, который ползает по полю.

    Организм сильно изнашивается. Сборы с каждым разом даются все тяжелее, приходиться себя заставлять. Постоянно что-то болит, тренируешься и играешь через боль. Пока эмоции от футбола у меня стоят выше этой боли, но с каждым днем их позиции становятся все ближе друг к другу», — сказал Дзюба Sport24.

    Календарь и таблица РПЛ

    В этом сезона за «Акрон» Дзюба сыграл 15 матчей, забил в них 6 мячей и сделал 3 ассиста.

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