Доривал — о матче с Аргентиной: Это великая классика мирового футбола

Главный тренер сборной Бразилиивысказался о предстоящем матче с Аргентиной в квалификации ЧМ-2026.

«Это великая классика мирового футбола. На поле будет борьба, но между двумя командами будет уважение. Мы будем играть в футбол против команды, которая выиграла чемпионат мира и Кубок Америки. Команда, которая выиграла больше всего за последние годы. Мы постараемся показать свой лучший футбол. Футбольный матч решается на поле, и у нас будет 22 великих спортсмена мирового футбола. Будут дуэли, но всё это будет решаться в рамках четырёх линий», — приводит слова Жуниора AS.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Встреча между Аргентиной и Бразилией состоится в среду, 26 марта. Начало — в 3:00 по московскому времени.