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    Данила Козлов сравнил Мусаева и Игнашевича

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    Хавбек «Краснодара» Данила Козлов сравнил между собой методы работы Мурада Мусаева и Сергея Игнашевича, под руководством которых играл в «Краснодаре» и «Балтике» Хавбек «Краснодара» Данила Козлов сравнил между собой методы работы Мурада Мусаева и Сергея Игнашевича, под руководством которых играл в «Краснодаре» и «Балтике».

    Данила Козлов
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    Данила Козлов

    «У каждого из них свои требования, к которым прислушиваюсь. Мусаев — спокойный тренер, рассудительный. Он ставит свою игру и хочет, чтобы все соблюдали его требования.

    Мурад Олегович подходит к игрокам, если видит, что есть какие-то проблемы или настроение не очень. То есть работает на опережение, — сказал Козлов "Чемпионату".

    Календарь и таблица РПЛ

    За "Балтику" 20-летний Козлов сыграл 15 матчей, забил в них 3 мяча и отдал 5 голевых передач. Летом 2024 года он перешел в "Краснодар", где провел 25 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

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