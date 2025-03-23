«Уфа» — «Балтика»: счет матча 0:6, обзор голов

В матче 25-го тура Первой лиги Россиина выезде разгромиласо счетом 6:0.

Брайан Хиль, Николай Титков (дважды) Максим Петров, Илья Стефанович и Сергей Пряхин стали авторами забитых мячей в этой игре.

Футбол. Россия. Первая лига Уфа — Балтика 0:6 Голы: 0:1 Gil Hurtado B. (7'), 0:2 Николай Титков (15'), 0:3 Николай Титков (21'), 0:4 Максим Петров (30'), 0:5 Илья Стефанович (78'), 0:6 Сергей Пряхин (86') Уфа: Илья Свинов, Вадим Карпов (Илья Черняк, 46'), Александр Теняев, Денис Кутин, Арсен Адамов (Никита Мацхарашвили, 77'), Дмитрий Стоцкий, Артём Гуренко, Мигран Агеян (Давид Озманов, 89'), Шамиль Исаев (Расул Гыстаров, 77'), Владислав Ложкин (Камиль Муллин, 46'), Troyanov K. Балтика: Максим Бориско, Сергей Варатынов, Натан Гассама, Кевин Андраде, Андрей Мендель (Александр Осипов, 72'), Илья Петров, Владислав Саусь (Олег Исаенко, 46'), Николай Титков (Сергей Пряхин, 60'), Максим Петров (Илья Стефанович, 55'), Амир Мохаммад (Евгений Чернов, 60'), Gil Hurtado B.

Календарь и таблица ФНЛ

У «Балтики» теперь 53 очка и первое место в турнирной таблице. В активе «Уфы» 22 балла и 15-я строчка.