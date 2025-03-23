Тренер Казахстана: Обидно, что много тренировали стандарты и пропустили два мяча с них

И.о. тренера сборной Казахстанавысказался о матче против Уэльса (1:3) в квалификации ЧМ-2026.

«Мы понимали силу соперника, каким подбором футболистов они обладают. Поэтому выбрали определенную тактику, если мы не можем прессинговать и нас могут отключать, мы садимся в определенный блок и на блоке работали, чтобы перехватить мяч.

Затем у нас имеются быстрые игроки в лице Самородова, Чеснокова и Жаксылокова — это был первый план. Мы должны были выходить на оперативное пространство, которое нам давал Уэльс после потери мяча. Потому что у них крайние защитники заходили в середину и то пространство, которое на фланге образовывалось, мы должны были использовать. В принципе, по первому тайму мы это использовали, когда были качественные хорошие развороты со стороны опорных, со стороны наших центральных защитников, и правого, и левого.

Самое обидное — то, что очень много тренировали стандартное положение и пропустили два мяча со стандартов, считай, сами себе привезли два гола. Не умоляю, конечно, настойчивость Уэльса. Откровенно хочу признаться, что мы ждали, что сможем здесь зацепиться за одно очко, которое мы хотели в стратегическом плане. Такие стандарты, которые мы пропустили, думаю, нам не простительно. Предстоит еще работать над этим компонентом», — цитирует Алиева Sportnews.kz.

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После этого матча Уэльс занимает 2-е место в таблице с 3 очками в активе. Казахстан — на 4-й строчке.