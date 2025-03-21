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    Австрия и Сербия не выявили сильнейшего в первом стыковом матче Лиги наций

    Австрия — Сербия: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Сборная Австрии Сборная Сербии
    В первом стыковом матче за право выступать в Лиге А Лиги наций сборные Австрии и Сербии сыграли вничью 1:1.

    сборная Австрии
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    сборная Австрии

    На гол Михаэля Грегорича в первой половине встречи гости ответили точным ударом Лазара Самарджича во втором тайме.

    Футбол. Лига наций УЕФА. Стыковые матчи А/В
    Австрия — Сербия 1:1
    Голы: 1:0 Михаэль Грегорич (37'), 1:1 Лазар Самарджич (62') Австрия: Александр Шлагер, Филипп Линхарт, Давид Алаба, Филипп Мвене, Патрик Виммер, Николас Зайвальд, Флориан Гриллич (Ксавер Шлагер, 77'), Романо Шмид (Рауль Флоруч, 77'), Кристоф Баумгартнер (Мухаммед Чам, 70'), Михаэль Грегорич (Кевин Штёгер, 89'), Марко Арнаутович Сербия: Предраг Райкович, Огнен Мимович, Срджан Бабич, Страхиня Эракович, Лазар Самарджич (Михайло Цветкович, 86'), Велько Бирманчевич (Стефан Митрович, 46'), Саша Лукич (Andrija Maksimovic, 82'), Неманья Максимович, Неманья Гудель (Ян-Карло Симич, 68'), Лука Йович (Мирко Топич, 68'), Душан Влахович

    Ответное противостояние команд состоится уже 23 марта.

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