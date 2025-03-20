Саудовская Аравия обыграла Китай в азиатской квалификации ЧМ-2026

Завершились два матча 7-го тура азиатской квалификации чемпионата мира 2026-го года.

В одной из встреч Саудовская Аравия одолела Китай со счетом 1:0.

Единственный гол в этом матче хозяева забили на 50-й минуте, отличился Салем Аль-Давсари.

После этого матча Саудовская Аравия занимает 3-е место в группе С с 9-ю очками в активе. Китай — на последней 6-й позиции (6).

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В параллельном матче Катар разгромил КНДР со счетом 5:1.

У хозяев в 1-м тайме отличились Акрам Афиф на 17-й минуте и Ахмед Аль-Ганехи на 23-й минуте.

На 34-й минуте защитник КНДР Ю Сон Ким оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

Во 2-м отрезке Катар забил еще 2 гола, отличились Бассам Аль-Рави на 56-й минуте и Ахмед Алаэльдин на 66-й минуте.

Единственный гол у КНДР записал на свой счет Кван Хун Пак на 87-й минуте.

Катар располагается на 4-й позиции группы А с 10-ю очками в активе. КНДР — на последней 6-й строчке с 2 баллами.