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    Ламин ЯмальНидерланды — Испания. Онлайн
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    Саудовская Аравия обыграла Китай в азиатской квалификации ЧМ-2026

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Саудовской Аравии Сборная Китая Футбол Китая Сборная Катара Сборная КНДР
    Завершились два матча 7-го тура азиатской квалификации чемпионата мира 2026-го года.

    Сборная Саудовской Аравии
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    Сборная Саудовской Аравии

    В одной из встреч Саудовская Аравия одолела Китай со счетом 1:0.

    Единственный гол в этом матче хозяева забили на 50-й минуте, отличился Салем Аль-Давсари.

    После этого матча Саудовская Аравия занимает 3-е место в группе С с 9-ю очками в активе. Китай — на последней 6-й позиции (6).

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    В параллельном матче Катар разгромил КНДР со счетом 5:1.

    У хозяев в 1-м тайме отличились Акрам Афиф на 17-й минуте и Ахмед Аль-Ганехи на 23-й минуте.

    На 34-й минуте защитник КНДР Ю Сон Ким оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

    Во 2-м отрезке Катар забил еще 2 гола, отличились Бассам Аль-Рави на 56-й минуте и Ахмед Алаэльдин на 66-й минуте.

    Единственный гол у КНДР записал на свой счет Кван Хун Пак на 87-й минуте.

    Катар располагается на 4-й позиции группы А с 10-ю очками в активе. КНДР — на последней 6-й строчке с 2 баллами.

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