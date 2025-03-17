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    Федор СмоловТрансферный дайджест. 11 — 17 марта
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    Гурцкая раскритиковал Соболева: На месте Семака я бы отправил его в «Зенит-2»

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    Известный футбольный агент Тимур Гурцкая выступил с критикой в адрес нападающего «Зенита» Александра Соболева.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    В матче против «Спартака» (1:2) форвард вышел на поле по ходу 2-го тайма и не отметился результативными действиями.

    «Второй гол в ворота "Зенита" возник после потери Александра Соболева? Тебе дают 10-15 минут, ты хотя бы эти минуты поборись. Если что-то не получается, сломай кого-то, характер прояви. Я вообще не видел, что он вышел на поле. Я думаю, что он вышел на поле, чтобы пообниматься и поздравить игроков "Спартака".

    На месте Семака, чтобы остальным показать характер, я бы отправил Соболева в "Зенит-2". Ты выходишь, хочешь себя проявить — бейся. Даже когда кто-то из зенитовцев забрасывал мяч во вратарскую, Соболев не проигрывал борьбу, а просто стоял и смотрел на мяч. Он даже в эту зону не заходил.

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    • Он играл без желания? Может, он не в форме, но да, он играл без желания. В этом его отличие от Дзюбы. По характеру, может, они одинаково мерзкие, но Артема Дзюба везде, где был, убивался против "Спартака" и убивался весь кусок, который играл.

    Не знаю, может, Соболев обижен тем, что ему мало дали играть, но ты заслужи хоть чем-то, как-то покажи тренеру, что ты достоин этого», — сказал Тимур Гурцкая в выпуске «Это футбол, брат!».

    В нынешнем сезоне Соболев провел за «Зенит» 14 матчей в рамках РПЛ и не отметился голевыми действиями.

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