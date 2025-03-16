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    Рахимов: Те, кто вышли на поле, показали характер и лучшие качества

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    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подвел итог матча против «Пари НН» (1:0).

    Рашид Рахимов
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    Рашид Рахимов

    «В первом тайме мы в стартовые 15–20 минут слишком много позволили сопернику, особенно на стандартах. Дальше мы чуть переставили на стандартах игроков, стало легче. Начали контролировать игру и выходить в контратаки, которые у нас не доводились до конца.

    Во втором тайме мы вообще перестроили игру, подняли ее чуть выше, понимали, что будет много длинных передач. Нам удалось создать много хороших ситуаций у штрафной соперника.

    У Васильева есть неплохие качества, но ему не хватает той мощи и силы, когда нужно держать борьбу в атаке. Креатив и мышление у него хорошие. Сомнений в физическом состоянии Иванова нет, он просто попросил замену.

    Я ребятам сказал, что был бы я в шляпе, я бы ее снял перед ними. Те, кто вышли на поле, они показали характер и лучшие качества. Здесь претензий к ним вообще не может быть. Нам нужна внутренняя конкурентность. Я должен думать на шаг вперед», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    У «Рубина» стало 32 очка и седьмое место в турнирной таблице. В активе «Пари НН» 19 баллов и 13-я строчка.

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