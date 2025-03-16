«Фулхэм» — «Тоттенхэм»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 29-го тура чемпионата Англиина своем поле справился с- 2:0.

Родриго Мунис и Райан Сесеньон стали авторами забитых мячей в этой игре.

Футбол. Англия. Премьер-лига Фулхэм — Тоттенхэм 2:0 Голы: 1:0 Родриго Мунис (78'), 2:0 Райан Сесеньон (88') Фулхэм: Бернд Лено, Тимоти Кастань, Йоаким Андерсен, Кэлвин Бейсси, Энтони Робинсон, Андреас Перейра, Сандер Берге, Эмиль Смит-Роу (Томас Кейрни, 72'), Алекс Айуоби (Адама Траоре, 63'), Виллиан (Райан Сесеньон, 87'), Рауль Хименес (Родриго Мунис, 63') Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Дестини Удоджи, Бен Дэвис, Кристиан Ромеро (Джеймс Мэддисон, 68'), Джед Спенс, Бреннан Джонсон (Сон Хын Мин, 46'), Ив Биссума (Лукас Бергвалль, 46'), Арчи Грей, Родриго Бентанкур (Дейн Скарлетт, 86'), Матис Тель (Вильсон Одобер, 77'), Доминик Соланке

Календарь и таблица АПЛ

«Фулхэм» с 45 очками поднялся на восьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» с 34 очками находится на 13-й строчке.