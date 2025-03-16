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    Деклан Райс«Арсенал» — «Челси». Онлайн
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    ЦСКА в гостях победил «Акрон» в РПЛ

    «Акрон» — ЦСКА: счет матча 1:2, обзор голов

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    В 21-м туре российской Премьер-лиги тольяттинский «Акрон» на своем поле потерпел поражение от московского ЦСКА со счетом 1:2.

    Сауль Гуарирапа
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    Сауль Гуарирапа

    На 36-й минуте 19-летний полузащитник гостей Кирилл Глебов открыл счет после передачи своего сверстника Матвея Кисляка.

    На 60-й минуте ЦСКА удвоил свое преимущество после гола Сауля Гуарирапы, для него это первый гол за армейцев.

    «Акрон» смог лишь сократить отставание на 64-й минуте после точного удара Владимира Хубулова.

    Календарь и таблица РПЛ

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Акрон — ЦСКА 1:2
    Голы: 0:1 Кирилл Глебов (36'), 0:2 Сауль Гуарирапа (60'), 1:2 Владимир Хубулов (64') Акрон: Сергей Волков, Родриго Эсковаль (Кирилл Данилин, 62'), Роберто Фернандес, Максим Кузьмин (Артур Галоян, 77'), Алекса Джурашович (Владимир Москвичёв, 89'), Стефан Лонча, Марат Таймуразович Бокоев, Константин Савичев (Вячеслав Бардыбахин, 77'), Артём Дзюба, Дмитрий Пестряков (Владимир Хубулов, 62'), Nedelcearu I. ЦСКА: Игорь Акинфеев, Хелвен, Игорь Дивеев, Виллиан Роша, Данил Круговой, Иван Обляков, Матвей Кисляк, Кристиян Бистрович, Рифат Жемалетдинов (Аббосбек Файзуллаев, 77'), Кирилл Глебов (Тамерлан Мусаев, 69'), Сауль Гуарирапа

    В 22-м туре «Акрон» примет «Ростов», а ЦСКА — «Динамо» Мх.

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