Слишкович: «Оренбург» выходит на любую игру с целью победить

Наставник «Оренбурга»высказался о матче 21-го тура РПЛ с «Факелом» (1:0). Специалист рад, что его команда завоевала три очка.

«Мы выходим на любую игру с целью победить. Иногда не успеваешь, а иногда получается. Думаю, сегодня увидели одну команду, которая хотела играть в футбол и показала желание. Конечно, красная карточка нам помогла, сопернику было тяжело, но, думаю, что по поводу результата и этой победы никто не может ничего нам сказать.

Мы выглядели во многих играх хорошо, во многих матчах мы заслужили больше, чем получили. А получали ничего. Я надеюсь, что это — та маленькая искра, которая нам была нужна. Из этой искры нужно сделать огонь», — сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

После 21 матча РПЛ подопечные Владимира Слишковича набрали 11 очков и находятся на последнем, 16-м месте в таблице.