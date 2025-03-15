Слишкович: «Оренбург» выходит на любую игру с целью победить

Владимир Слишкович Фото: globallookpress.com
«Мы выходим на любую игру с целью победить. Иногда не успеваешь, а иногда получается. Думаю, сегодня увидели одну команду, которая хотела играть в футбол и показала желание. Конечно, красная карточка нам помогла, сопернику было тяжело, но, думаю, что по поводу результата и этой победы никто не может ничего нам сказать.
Мы выглядели во многих играх хорошо, во многих матчах мы заслужили больше, чем получили. А получали ничего. Я надеюсь, что это — та маленькая искра, которая нам была нужна. Из этой искры нужно сделать огонь», — сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».
После 21 матча РПЛ подопечные Владимира Слишковича набрали 11 очков и находятся на последнем, 16-м месте в таблице.