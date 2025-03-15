Осинькин: Очень много простых грубых ошибок, которые мы обязательно разберем

Главный тренерподвел итог матча против махачкалинского(0:4).

«У нас не получилось соответствовать тому уровню градуса борьбы, который был с первых минут. Мы могли перетерпеть и найти свою игру, но нам не хватило чего‑то. Показалось, что начали выравнивать матч, но в этот момент получили гол, который нас поставил в положение отыгрывающихся. Очень много ошибок, простых грубых ошибок, которые мы обязательно разберем.

Удаление? На повторах вам лучше видно, если вы успели посмотреть. Я пока не успел. Мне показалось, что нарушение было до штрафной. Может, было бы лучше получить пенальти и, а не удаление. Оставалось много времени играть. У меня больше вопросов по пенальти перед третьим мячом. Куда он мог руку убрать? Я не понимаю.

Стычка на поле? Она влияла бы на что‑то, если бы в итоге удалили игрока, который получил в этой стычке карточку. Но карточки получили другие футболисты», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

После этого матча махачкалинское «Динамо» занимает 10-е место в таблице РПЛ с 21-м очком в активе. «Крылья Советов» — на 12-й позиции (19).