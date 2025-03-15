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    «Оренбург» — «Факел». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 21-го тура РПЛ «Оренбург» — «Факел»

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    «Оренбург»
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    «Оренбург»
    «Оренбург» на своем поле сыграет с «Факелом» в рамках 21-го тура чемпионата России. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Оренбург»

    «Оренбург» замыкает турнирную таблицу РПЛ, набрав 8 очков в 20-ти матчах. Уральская команда одержала одну победу, 5 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 17:37.

    После возобновления чемпионата России «Оренбург» сыграл два матча и в обоих уступил. Сначала подопечные Владимира Слишковича не смогли забить в гостях «Спартаку» (0:2), а в крайнем туре дома проиграли «Ростову» — 1:2.

    «Факел»

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    «Факел» также идет в зоне вылета, расположившись на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ. На счету команды из Воронежа 14 очков в 20-ти матчах — 2 победы, 8 ничьих и 10 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 11:28.

    Команда под руководством Дмитрия Пятибратова неудачно провела два матча после рестарта РПЛ, не набрав очков и не забив ни разу. Сначала «Факел» минимально уступил в гостях «Химкам» (0:1), а в крайнем туре дома проиграл «Зениту» — 0:2.

    Личные встречи

    В матче первого круга была зафиксирована минимальная победа «Факела» — 1:0.

    В последних 10-ти встречах на счету команды из Воронежа 5 побед, «Оренбург» оказался сильнее в 4-х случаях и один раз была ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Оренбург» — «Факел» с коэффициентом 3.30.

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