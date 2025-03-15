«Оренбург» на своем поле сыграет с «Факелом» в рамках 21-го тура чемпионата России. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Оренбург»

«Оренбург» замыкает турнирную таблицу РПЛ, набрав 8 очков в 20-ти матчах. Уральская команда одержала одну победу, 5 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 17:37.

После возобновления чемпионата России «Оренбург» сыграл два матча и в обоих уступил. Сначала подопечные Владимира Слишковича не смогли забить в гостях «Спартаку» (0:2), а в крайнем туре дома проиграли «Ростову» — 1:2.

«Факел»

«Факел» также идет в зоне вылета, расположившись на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ. На счету команды из Воронежа 14 очков в 20-ти матчах — 2 победы, 8 ничьих и 10 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 11:28.

Команда под руководством Дмитрия Пятибратова неудачно провела два матча после рестарта РПЛ, не набрав очков и не забив ни разу. Сначала «Факел» минимально уступил в гостях «Химкам» (0:1), а в крайнем туре дома проиграл «Зениту» — 0:2.

Личные встречи

В матче первого круга была зафиксирована минимальная победа «Факела» — 1:0.

В последних 10-ти встречах на счету команды из Воронежа 5 побед, «Оренбург» оказался сильнее в 4-х случаях и один раз была ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Оренбург» — «Факел» с коэффициентом 3.30.