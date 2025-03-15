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    Алексей Батраков«Локомотив» — «Динамо». Онлайн
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    «Манчестер Сити» не смог обыграть «Брайтон», «Ноттингем» справился с «Ипсвичем»

    «Манчестер Сити» — «Брайтон»: счет матча 2:2, обзор голов

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    В матче 29-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» и «Брайтон» сыграли вничью 2:2.

    «Манчестер Сити»
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    «Манчестер Сити»

    В составе хозяев поля точными ударами отметились Эрлинг Холанн и Омар Мармуш. За гостей же забил Первис Эступинан. Также автогол в пассиве Абдукодира Хусанова.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Сити — Брайтон энд Хоув Альбион 2:2
    Голы: 1:0 Эрлинг Холанд (пенальти) (11'), 1:1 Первис Эступинан (21'), 2:1 Омар Мармуш (39'), 2:2 Абдукодир Хусанов (автогол) (48') Манчестер Сити: Штефан Ортега, Рико Льюис, Абдукодир Хусанов, Рубен Диаш, Йошко Гвардиол, Илкай Гюндоган, Савиньо (Бернарду Силва, 58'), Николас Гонсалес, Омар Мармуш (Кевин Де Брёйне, 86'), Жереми Доку, Эрлинг Холанд Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Первис Эступинан, Адам Уэбстер, Ян Паул ван Хекке, Жоао Педро, Каору Митома (Саймон Адингра, 83'), Янкуба Минте (Браян Груда, 83'), Диего Гомес (Ясин Аяри, 75'), Карлос Балеба (Матс Виффер, 87'), Джек Хиншелвуд, Жоржиньо Рюттер (Дэнни Уэлбек, 75') Предупреждения: Жоао Педро (10'), Савиньо (15'), Каору Митома (18'), Карлос Балеба (26'), Жереми Доку (62')

    В активе «Манчестер Сити» стало 48 очков и пятое место. На счету «Брайтона» 47 баллов и седьмая строчка.

    Календарь и таблица АПЛ

    В параллельной игре «Ноттингем Форест» на выезде переиграл «Ипсвич» со счетом 4:2.

    На дубль Энтони Эланги и голы Николы Миленковича и Жоты Силвы хозяева смогли ответить точными ударами Йенса Каюсте и Джорджа Хирста.

    «Ноттингем» смог набрать 54 очка и идет на третьем месте в турнирной таблице. У «Ипсвича» осталось 17 баллов и 18-я строчка.

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