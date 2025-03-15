«Химки» на своем поле сыграют с «Ахматом» в матче 21-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Химки»

«Химки» с 19 очками занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ. Подмосковная команда одержала 4 победы, 7 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 23:36.

В марте подопечные Франка Артиги провели два матча, показав в них разные результаты. Домашняя игра против «Факела» завершилась со счетом 1:0 в пользу «красно-черных», а в крайнем туре «Химки» уступили в гостях ЦСКА — 0:1.

«Ахмат»

«Ахмат» находится в зоне стыковых матчей, расположившись на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ. На счету грозненской команды 17 очков в 20-ти матчах — 3 победы, 8 ничьих и 9 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 19:34.

На этой неделе «Ахмат» одержал волевую победу над «Краснодаром» (2:1) в Кубке России и вышел в следующий раунд Пути регионов, где встретится с «Локомотивом». В двух матчах после рестарта РПЛ подопечные Сергея Ташуева также не проиграли — победа над «Рубином» (2:1) и ничья с «Локомотивом» (1:1).

Личные встречи

Матч первого круга в Грозном завершился результативной ничьей — 3:3.

В последних 10-ти встречах на счету «Ахмата» 8 побед, один раз была ничья и в одном случае победу праздновали «Химки».

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Химки» — «Ахмат» с коэффициентом 2.70.