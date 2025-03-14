«Челси» — «Копенгаген»: счет матча 1:0, обзор гола

одержал победу над(1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций.

Единственный гол в этом матче забил игрок «синих» Кирман Дьюсбери-Холл на 55-й минуте.

Футбол. Лига конференций. 1/8 финала Челси — Копенгаген 1:0 Гол: 1:0 Кирман Дьюсбери-Холл (55') Челси: Филип Йоргенсен, Олуватосин Адарабиойо, Бенуа Бадьяшиль, Трево Чалоба, Мойсес Кайседо (Рис Джеймс, 78'), Энцо Фернандес (Коул Палмер, 46'), Кирман Дьюсбери-Холл, Тирик Джордж, Джейдон Санчо (Кристофер Нкунку, 65'), Педру Нету (Genesis Antwi, 90'), Joshua Acheampong (Марк Кукурелья, 46') Копенгаген: Диант Рамай, Биргер Мелинг, Пантелис Хацидиакос, Кевин Дикс, Родриго Уэскас, Виктор Классон (Амин Шейха, 59'), Виктор Фрохольдт (Магнус Маттссон, 83'), Уильям Клем (Расмус Фальк, 76'), Габриэл Перейра, Элиас Ашури (Robert, 76'), Мохамед Эльюнуссип (Джордан Ларссон, 59') Предупреждения: Марк Кукурелья (69'), Элиас Ашури (75'), Олуватосин Адарабиойо (85'), Jacob Neestrup (85')

По итогам противостояния «Челси» (2:1 и 1:0) пробился в 1/4 финала Лиги конференций, а «Копенгаген» завершил свое выступление на турнире.