ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий Непомнящий«Мы слишком рано даём игрокам завершать карьеру». Валерий Непомнящий — о рекорде Дзюбы, рестарте РПЛ и поступке Вендела
    Все новости спорта

    «Челси» обыграл «Копенгаген» и прошел в четвертьфинал ЛК

    «Челси» — «Копенгаген»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Календарь Лиги конференций Прогнозы на Лигу конференций Лига конференций Футбол Англии Челси Копенгаген
    «Челси» одержал победу над «Копенгагеном» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Единственный гол в этом матче забил игрок «синих» Кирман Дьюсбери-Холл на 55-й минуте.

    Футбол. Лига конференций. 1/8 финала
    Челси — Копенгаген 1:0
    Гол: 1:0 Кирман Дьюсбери-Холл (55') Челси: Филип Йоргенсен, Олуватосин Адарабиойо, Бенуа Бадьяшиль, Трево Чалоба, Мойсес Кайседо (Рис Джеймс, 78'), Энцо Фернандес (Коул Палмер, 46'), Кирман Дьюсбери-Холл, Тирик Джордж, Джейдон Санчо (Кристофер Нкунку, 65'), Педру Нету (Genesis Antwi, 90'), Joshua Acheampong (Марк Кукурелья, 46') Копенгаген: Диант Рамай, Биргер Мелинг, Пантелис Хацидиакос, Кевин Дикс, Родриго Уэскас, Виктор Классон (Амин Шейха, 59'), Виктор Фрохольдт (Магнус Маттссон, 83'), Уильям Клем (Расмус Фальк, 76'), Габриэл Перейра, Элиас Ашури (Robert, 76'), Мохамед Эльюнуссип (Джордан Ларссон, 59') Предупреждения: Марк Кукурелья (69'), Элиас Ашури (75'), Олуватосин Адарабиойо (85'), Jacob Neestrup (85')

    По итогам противостояния «Челси» (2:1 и 1:0) пробился в 1/4 финала Лиги конференций, а «Копенгаген» завершил свое выступление на турнире.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Авангард» продлит серию без поражений?
  • «Авангард» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • СКА и «Сочи» выдадут насыщенный матч
  • СКА — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • «Оренбург» наконец-то прервет свою серию поражений?!
  • «Оренбург» — «Факел». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.71
  • Экспресс дня 14 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Авангард — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч СКА — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Оренбург — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Амур — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 10:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Родеш — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фонсека — Штруфф
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры