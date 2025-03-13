Модрич: Могу играть матчи раз в три дня

Хавбек «Реала»отметил, что у него есть силы играть в плотном графике, когда перерыв между матчами составляет всего несколько дней.

39-летний хорват сообщил, что в функциональном плане у него нет никаких проблем.

«Я уверен, что смогу играть каждые три дня. Но решать будет Карло Анчелотти… Однако я действительно чувствую себя хорошо, поэтому у меня нет проблем с тем, чтобы сыграть один, два, три или даже больше матчей подряд.

Чувствую себя отлично и всегда готов помочь команде. Вот и всё», — приводит слова Модрича известный журналист Фабрицио Романо.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Ранее «Реал» победил «Атлетико» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.