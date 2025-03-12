Тедеев прокомментировал поражение от «Спартака» в Кубке России

Наставник тольяттинского «Акрона»высказался по итогам кубкового матча против «Спартака» (2:3).

«Получились абсолютно два разных тайма. В первом мы уступили во многих компонентах. Наверное, это прежде всего связано с разбалансированностью отдельно взятых игроков в отдельно взятых тактических моментах.

Что у нас не получилось, так это держать в напряжении защитников "Спартака", чтобы они так легко не выходили из зоны обороны в зону развития атаки. После одной из таких атак мы и пропустили гол. Но такое бывает, футбол — это в первую очередь игра ошибок. "Спартак" этим воспользовался.

Но я был убежден, что мы готовы играть против такой команды, как "Спартак", даже после 0:2 в первой тайме. Во второй половине встречи мы имели преимущество во всем. Это был один из лучших таймов в исполнении "Акрона".

Мы могли воспользоваться и забить еще больше голов. Нам есть над чем работать, но я горжусь своими футболистами. Меня удивило количество компенсированного времени. В такой игре испугаться дать больше трех минут — это не совсем правильно», — сказал Тедеев после игры.

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В результате этого поражения «Акрон» покидает Кубок России. Голы в составе команды Тедеева забивали Сержод Есанов и Артем Дзюба. За «Спартак» дубль оформил Мартинс Перейра, еще один мяч на счету Тео Бонгонда.