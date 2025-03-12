Семак: Рисунок игры «Ростова» не изменился после ухода Карпина

Главный тренерзаявил, чтоне стал играть по-другому после уходас поста наставника команды.

«Это можно только на дистанции понять. В предыдущем вопросе мы касались этой темы, что рисунок команды не изменился. Команда, судя по результатам и по игре против того же "Динамо", смотрелась очень хорошо. Сыграли с преимуществом и выиграли на выезде у "Оренбурга", то есть две игры провели неплохо. Две игры, в которых команда могла одержать две победы.

Качество игры хорошее, рисунок тот же. А как на дистанции сыграют, будут ли изменения, насколько значительные — посмотрим. Пока сказать сложно. Это надо спрашивать, наверное, у ребят. Внутри коллектива что-то, может быть, поменялось, а по рисунку, наверное, нет. Ну, конечно, Валерий Георгиевич харизматичный тренер. Естественно, энергетика всегда передается игрокам и трибунам», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, что «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0 в первом матче 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ. Ответная игра между этими командами состоится 16-го апреля.