Роналдо решил не выставлять свою кандидатуру на пост главы Бразильской конфедерации футбола

Двухкратный чемпион мира (1994, 2002) и обладатель «Золотого мяча» (1997, 2022), великий бразильский нападающийне будет баллотироваться на пост президента Бразильской конфедерации футбола (CBF), выборы которого пройдут в марте 2026 года.

«При первом контакте с 27 федерациями я обнаружил 23 закрытые двери. Федерации отказались принять меня у себя, заявив, что они удовлетворены нынешней администрацией. Я не смог представить свой проект, поделиться своими идеями и добиться того, чтобы их поняли так, как мне бы хотелось. Большинство руководителей поддерживают действующего президента, это их право, я его уважаю», — написал 47-летний Роналдо в соцсети.

За сборную Бразилии Роналдо сыграл 98 матчей и забил 62 мяча. За свою карьеру он успел поиграть за как «Крузейро», ПСВ, «Барселона», «Интер», «Реал», «Милан» и «Коринтианс».

В 2018 году Феномен стал владельцем испанского «Реал Вальядолид», которым был до апреля 2024-го.