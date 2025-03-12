«Байер» — «Бавария»: счет матча 0:2, обзор голов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионовна выезде переиграласо счетом 2:0.

Авторами забитых мячей стали Гарри Кейн с передачи Йозуа Киммиха и Альфонсо Дэвис с передачи Гарри Кейна.

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала Байер — Бавария 0:2 Голы: 0:1 Гарри Кейн (52'), 0:2 Альфонсо Дэвис (71') Байер: Лукаш Градецки, Жонатан Та, Марио Эрмосо (Роберт Андрих, 38'), Пьеро Инкапье, Жереми Фримпонг, Алехандро Гримальдо (Эмилиано Буэндия, 84'), Артур (Виктор Бонифас, 65'), Эксекиэль Паласиос, Гранит Джака, Алейш Гарсия (Амин Адли, 65'), Патрик Шик Бавария: Йонас Урбиг, Йозуа Киммих, Ким Мин Джэ, Деотшанкюль Юпамекано, Джамал Мусиала, Майкл Олисе (Хироки Ито, 69'), Леон Горецка (Жоау Палинья, 84'), Альфонсо Дэвис, Конрад Лаймер (Йосип Штанишич, 46'), Гарри Кейн (Томас Мюллер, 84'), Кингсли Коман (Серж Гнабри, 58') Предупреждения: Конрад Лаймер (8'), Кингсли Коман (10'), Марио Эрмосо (31'), Xabi Alonso (47'), Гранит Джака (52'), Патрик Шик (70'), Гарри Кейн (82'), Эмилиано Буэндия (87')

«Бавария» оказалась сильнее «Байера» в обеих встречах и пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов, где сыграет против «Интера».