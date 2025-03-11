Семак: Скандал в Воронеже — это удар по имиджу всего российского футбола

Наставник «Зенита»отреагировал на конфликт между хавбеком Венделом и болельщиками «Факела» в матче 20-го тура РПЛ. Бразилец за неприличный жест в адрес трибун рискует получить дисквалификацию.

«Конечно, я думаю, что прецеденты уже были в поведении болельщиков. Что касается последней ситуации, то у каждой команды есть все возможности для того, чтобы по видеокамерам, по Fan ID, по билетам можно было определить, кто из болельщиков и как себя вёл, и сделать определённые выводы. И те люди, которые позволяют себе так себя вести, должны понести справедливое наказание, потому что это удар по имиджу всего нашего российского футбола», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Матч между «Зенитом» и «Факелом» состоялся 8 марта в Воронеже. Гости победили 2:0.

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» идет вторым в таблице, набрав 43 очка. Воронежская команда набрала 14 очков и находится на 15-м месте.