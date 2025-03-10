Защитник «Локомотива»: Нам снова нужно почувствовать ту уверенность в себе

Защитниквысказался о последних результатах своей команды в матчах российской Премьер-лиги.

После зимней паузы «железнодорожники» провели 2 встречи в чемпионате России, сыграв вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1) и «Ахматом» (1:1).

«О каких‑то систематических проблемах речь не идёт. Это та же команда, что была в начале сезона, которая забивала, у которой была хорошая серия побед. Вопрос в том, что нам снова нужно почувствовать ту уверенность в себе.

Потому что моменты есть, но, к сожалению, мы их не реализовываем. Как только нас прорвёт, дела пойдут в гору. Поэтому о каких‑то системных проблемах говорить нельзя», — приводит слова Монтеса «Матч ТВ».

После 20-и туров в российской Премьер-лиге «Локомотив» занимает 5-е место в таблице с 37-ю очками в активе.