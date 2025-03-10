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    Защитник «Локомотива»: Нам снова нужно почувствовать ту уверенность в себе

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    Защитник «Локомотива» Сесар Монтес высказался о последних результатах своей команды в матчах российской Премьер-лиги.

    Сесар Монтес — защитник «Локомотива»
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    Сесар Монтес — защитник «Локомотива»

    После зимней паузы «железнодорожники» провели 2 встречи в чемпионате России, сыграв вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1) и «Ахматом» (1:1).

    «О каких‑то систематических проблемах речь не идёт. Это та же команда, что была в начале сезона, которая забивала, у которой была хорошая серия побед. Вопрос в том, что нам снова нужно почувствовать ту уверенность в себе.

    Потому что моменты есть, но, к сожалению, мы их не реализовываем. Как только нас прорвёт, дела пойдут в гору. Поэтому о каких‑то системных проблемах говорить нельзя», — приводит слова Монтеса «Матч ТВ».

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