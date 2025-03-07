«Локомотив» не обыграл «Ахмат» дома. Самородов разрывал, но Талал простил москвичей

Московский «Локомотив» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» (1:1) в домашнем матче 20‑го тура РПЛ. В составе «Локомотива» на 16‑й минуте отличился Алексей Батраков, за «Ахмат» на 40‑й минуте забил Максим Самородов.

Футбол. Россия. Премьер-лига Локомотив — Ахмат 1:1 Голы: 1:0 Алексей Батраков (16'), 1:1 Максим Самородов (40') Локомотив: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Лукас Фассон, Илья Самошников (Владислав Сарвели, 58'), Наир Тикнизян, Дмитрий Баринов (Godyaev D., 65'), Алексей Батраков, Артём Тимофеев (Вадим Раков, 58'), Сергей Пиняев (Эдгар Севикян, 76'), Дмитрий Воробьёв (Тимур Сулейманов, 76'), Montes C. Ахмат: Гиорги Шелия, Арсен Адамов, Надер Гандри, Турпал Ибишев, Дарко Тодорович, Максим Самородов, Даниил Зорин (Владислав Камилов, 77'), Амин Талал (Мауро Луна Диале, 81'), Даниил Павлович Уткин (Евгений Харин, 78'), Георгий Мелкадзе (Ruiz Diaz R., 81'), Silva I.

«Локомотив» продолжает буксовать. Ничья с «Ахматом» (1:1) продлила безвыигрышную серию железнодорожников до шести матчей во всех турнирах. И если перед игрой казалось, что грозненцы — идеальный соперник для выхода из кризиса, то на деле всё вышло иначе.

Да, хозяева быстро открыли счёт, но «Ахмат» не испугался, нашёл свой момент, сравнял и даже должен был забирать победу. Если бы не момент Талала, о котором болельщики грозненцев теперь будут вспоминать с содроганием.

Пиняев снова тащит

«Локомотив» вышел на матч с явным желанием сразу взять игру под контроль. Получилось. Первый острый момент организовал Пиняев, пробив в дальний угол — Шелия справился. А вскоре Сергей сотворил очередной мини-шедевр.

На 17-й минуте он получил мяч после ввода из аута, резко ускорился, разобрался с Уткиным и Тодоровичем и ворвался в штрафную. Дальше — выверенная передача в центр, куда врывался Батраков. Алексей оторвался от Исмаэла и хладнокровно пробил мимо вратаря — 1:0.

Это был первый гол Батракова с ноября, но главная звезда эпизода — конечно, Пиняев. Он просто разрывал правый фланг «Ахмата». Финты, смелость, резкость — у защитников грозненцев явно кружилась голова. После такого дебюта казалось, что «Локомотив» получит необходимую уверенность. Но всё было не так просто.

Самородов выдал ответку

Пропустив, «Ахмат» не сломался, а, наоборот, прибавил. Грозненцы включились в прессинг, стали активнее цепляться за мяч и довольно быстро перевернули игру.

В концовке первого тайма отличился Самородов. Он получил мяч перед штрафной, легко ушёл от Монтеса и Ненахова и покатил мяч точно в дальний угол. Всё выглядело настолько просто, что защитникам «Локомотива» остаётся только разводить руками.

Самородов вообще провёл фантастический матч. Было заметно, что его заводит противостояние с Пиняевым — Максим будто старался доказать, что может не хуже. И ведь доказывал! В каждом эпизоде он действовал смело, уверенно и, главное, полезно. А когда у тебя есть такой игрок, то моменты неизбежны.

Талал прощает москвичей

После перерыва игра стала более закрытой. «Локомотив» пытался поддавить, но без реальных угроз, а «Ахмат» поджидал свой момент. И он пришёл на 80-й минуте.

Всё сделал всё тот же Самородов. Сначала он обокрал Ненахова и разогнал атаку, затем накрутил двоих защитников и выкатил мяч на Тодоровича. Серб прострелил на Талала, и перед марокканцем оказались пустые ворота. Нужно было просто подставить ногу с нескольких метров...

Но Талал ухитрился не попасть по мячу. Этот момент войдёт в топ самых непостижимых промахов сезона. Но реальность такова: 1:1, и «Ахмат» выпускает победу из рук.

«Локо» продолжает буксовать

«Локомотив» уже не выигрывает шесть матчей подряд. После очередной ничьи москвичи всё дальше от борьбы за чемпионство. Очевидно, что команде нужно что-то менять.

Календарь и таблица РПЛ

А вот «Ахмат» может быть доволен и одним очком, но вряд ли будет. Команда Ташуева была в шаге от того, чтобы увезти из Москвы три балла. Но Талал решил иначе.