Мареска: Палмер плохо чувствовал себя ночью

Главный тренер «Челси»после победы над «Лестером» (1:0) в 28-м туре АПЛ поддержал. Полузащитник впервые в карьере не забил 11-метровый.

«Коул плохо чувствовал себя ночью, и в день перед игрой он не тренировался. Но утром он попросил меня выпустить его на поле, потому что он хочет помочь нашему клубу выйти в Лигу чемпионов.

Однако последние два дня он полностью выбыл из строя. Он не тренировался из-за температуры и плохого самочувствия. Но утром он попросил разрешения сыграть, и это говорит о том, как игроки настроены привести этот клуб туда, где он должен быть», — цитирует Мареску пресс-служба «Челси».

Календарь и таблица АПЛ

В текущем сезоне Палмер сыграл 32 матча во всех турнирах. У футболиста 14 забитых мячей и 6 ассистов.