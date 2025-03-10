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    «Факел» опубликовал заявление после скандала в матче с «Зенитом»

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    Пресс-служба «Факела» опубликовала заявление по итогам матча 20-го тура РПЛ с «Зенитом». В этой встрече произошел скандал с бразильцем Венделом.

    «Факел»
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    «Факел»

    «Мы с недоумением наблюдаем за истерией, которая искусственно раздувается в СМИ. И не можем не поддержать вице-капитана команды, с которым мы делим горечь поражений и радость побед, а также преодолеваем долгие часы в пути.

    Мы разные. В нашей команде есть французы, нидерландец, албанец, молдаванин, белорус, а также представители разных народов России. И теперь мы видим чей-то недоролик, на котором непонятно кто (полный стадион вокруг) непонятно кому (в кадре Божин, Беленов и Лусиано Гонду) и непонятно что (речь нечленораздельна) произносит.

    Почему мишенью стал Божин? Мы не понимаем. Эту стрелочку на видео можно было бы подрисовать кому угодно в этом кадре. Это полный абсурд.

    Мы отвергаем любые проявления дискриминации, мы презираем тех, кто сеет рознь и относится к людям предвзято из-за их цвета кожи или этнической принадлежности. Но и настолько же решительно мы будем защищать нашего партнёра, нашего вице-капитана от несправедливых, голословных обвинений.

    Мы все надеемся, что разум всё-таки восторжествует, и все мы сосредоточимся исключительно на футболе!» — сказано в сообщении пресс-службы «Факела», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 14 очков за 20 матчей. «Зенит» заработал 43 очка после 20 игр и располагается на 2-й позиции.

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