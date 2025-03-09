«Зенит» сделал заявление по ситуации с Венделом: Нет расизму

выступил с заявлением после инцидента с полузащитником Венделом в матче с(2:0) в 20-м туре РПЛ.

Напомним, что Вендел в этой игре был удален. Позже выяснялось, что его якобы спровоцировал футболист «Факела», который изображал обезьяну.

«Нет расизму. Нет оскорблениям на расовой почве. Нет всему тому, что противоречит мировым ценностям футбола и спорта.

Наша команда объединяет высококлассных футболистов с разных концов планеты. Мы разные. Мы говорим на разных языках и представляем разные культуры, но каждый из нас бьётся за цвета и город, который называем своим домом.

Мы не допустим, чтобы кто-то позволял оскорблять и унижать одного из нас только потому, что у него другой цвет кожи. Мы объединимся вокруг Вендела и тех, кто регулярно сталкивается с проявлениями нетерпимости в России», — написано в соцсети «Зенита».