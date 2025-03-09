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    Артем Дзюба«Крылья Советов» — «Акрон». Онлайн
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    Газзаев: У Дзюбы есть божий дар

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    Заслуженный тренер России Валерий Газзаев прокомментировал рекорд Артема Дзюбы.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Это выдающееся достижение! Артем внес большой вклад в историю российского футбола, нынешнего чемпионата. Большой успех, с чем можно поздравить Артема. Видно, как он старается, в первом матче в году активно участвовал во всех атакующих действиях.

    Самое ценное в футболе — результативность, голы. Не все становятся бомбардирами, это божий дар. Если посмотреть на европейские первенства, не все же забивают так много, как Левандовский.

    Чувство гола — очень важное качество, так как усилия всей команды реализует один игрок по фамилии "голеадор". Не каждому дано регулярно забивать голы, поэтому все внимание всегда на таких игроках. От них ждут только результативной игры», — сказал Газзаев Sports.

    Календарь и таблица РПЛ

    Сегодня, 9 марта, в матче 20-го тура РПЛ 36-летний Дзюбы забил 234-й гол в своей карьере, превзойдя рекорд Александра Кержакова и став лучшим бомбардиром в истории российского футбола

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