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    «Рубин» — «Спартак»«Рубин» переиграл «Спартак»: дубль Даку, шедевр Барко с пенальти и двойное удаление
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    Защитник «Спартака»: Был уверен, что забьем второй и дальше продолжим игру

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    Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался о поражении своей команды в матче 20-го тура РПЛ против «Рубина» (1:2).

    Даниил Денисов — защитник «Спартака»
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    Даниил Денисов — защитник «Спартака»

    «То, что я видел, — это чистый пенальти. Барко отлично исполнил. Был полностью уверен, что забьем второй и дальше продолжим игру. Во втором тайме перестроились, стали играть немного в другой футбол: было много подач с флангов. Гарсия два раза очень хорошо бил. Но чего‑то не хватило.

    Обоюдное удаление? Шла обоюдная борьба. Что конкретно послужило жёлтой карточкой для Дуарте — я не понял. Какие‑то жесты он показывал. За что именно дали жёлтую — не понял. Будем пересматривать», — передает слова Денисова «Матч ТВ».

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    • После этого матча «Спартак» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 40 очками в активе. В следующем поединке «красно-белые» сыграют против «Акрона» 12-го марта в Кубке России.

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