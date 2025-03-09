Защитник «Спартака»: Был уверен, что забьем второй и дальше продолжим игру

Защитниквысказался о поражении своей команды в матче 20-го тура РПЛ против(1:2).

«То, что я видел, — это чистый пенальти. Барко отлично исполнил. Был полностью уверен, что забьем второй и дальше продолжим игру. Во втором тайме перестроились, стали играть немного в другой футбол: было много подач с флангов. Гарсия два раза очень хорошо бил. Но чего‑то не хватило.

Обоюдное удаление? Шла обоюдная борьба. Что конкретно послужило жёлтой карточкой для Дуарте — я не понял. Какие‑то жесты он показывал. За что именно дали жёлтую — не понял. Будем пересматривать», — передает слова Денисова «Матч ТВ».

После этого матча «Спартак» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 40 очками в активе. В следующем поединке «красно-белые» сыграют против «Акрона» 12-го марта в Кубке России.