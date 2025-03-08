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    • «Ноттингем Форест» выиграл у «Манчестер Сити»
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    «Ноттингем Форест» выиграл у «Манчестер Сити»

    «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче 28-го тура английского чемпионата «Ноттингем Форест» в родных стенах победил «Манчестер Сити» со счетом 1:0.

    «Ноттингем Форест»
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    «Ноттингем Форест»

    Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Каллум Хадсон-Одои на 83-й минуте.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ноттингем Форест — Манчестер Сити 1:0
    Гол: 1:0 Каллум Хадсон-Одои (83') Ноттингем Форест: Матц Зельс, Мурилло, Никола Миленкович, Неко Уильямс, Ола Эйна, Николас Домингес (Райан Йейтс, 69'), Эллиот Андерсон, Морган Гиббз-Уайт, Каллум Хадсон-Одои (Морато, 87'), Энтони Эланга (Ибраим Сангаре, 80'), Крис Вуд (Тайво Авонийи, 87') Манчестер Сити: Эдерсон, Йошко Гвардиол, Рубен Диаш, Абдукодир Хусанов, Савиньо (Омар Мармуш, 69'), Бернарду Силва, Эрлинг Холанд, Жереми Доку, Филип Фоден (Кевин Де Брёйне, 69'), Николас Гонсалес (Матео Ковачич, 62'), Матеус Нунес (Рико Льюис, 61') Предупреждения: Морган Гиббз-Уайт (27'), Николас Гонсалес (32'), Матеус Нунес (56'), Райан Йейтс (77'), Каллум Хадсон-Одои (84')

    Календарь и таблица АПЛ

    У «Ноттингема» теперь 51 очко и третье место. У «Сити» осталось 47 баллов и четвертое место.

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