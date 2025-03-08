«Факел» — «Зенит»: счет матча 0:2, обзор голов

В матче 20-го тура Российской Премьер-лигина выезде переигралсо счетом 2:0.

Авторами забитых мячей в этой игре стали Лусиано Гонду и Матео Кассьерра.

В матче было два удаления: сначала красную карточку получил Вячеслав Якимов из «Факела», а затем Вендел из «Зенита»

Футбол. Россия. Премьер-лига Факел — Зенит 0:0 Факел: Александр Беленов, Сергей Божин, Райан Сенхаджи, Вячеслав Якимов, Ивлев Андрей, Никита Моцпан, Ильнур Альшин, Александр Ломовицкий, Даниэль Мишкич, Владимир Ильин, Dziov M. Зенит: Евгений Латышонок, Страхиня Эракович, Нино, Дуглас Сантос, Густаво Мантуан, Саша Зделар, Вендел, Луис Энрике, Андрей Мостовой, Максим Глушенков, Лусиано Гонду

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» набрал 43 очка и идет на второй строчке в турнирной таблице. В активе «Факела» 14 баллов и 15-е место.