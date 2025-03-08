«Факел» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч 20-го тура РПЛ

Андрей Мостовой Фото: globallookpress.com
Команды рассудит арбитр Виталий Мешков. Встреча начнется в 14:30 мск.
«Факел»: Беленов, Божин, Дзиов, Сенхаджи, Альшин, Якимов, Ломовицкий, Ивлев, Моцпан, Мертенс, Ильин.
«Зенит»: Латышонок, Сантос, Эракович, Нино, Мостовой, Вендел, Зделар, Мантуан, Энрике, Глушенков, Лусиано.
Прогноз на матч между «Факелом» и «Зенитом» доступен по ссылке.
«Факел» идет 15-м в таблице РПЛ. Клуб набрал 14 очков за 19 матчей.
«Зенит» заработал 40 очков после 19 встреч и идет на 2-й позиции.