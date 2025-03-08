«Факел» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч 20-го тура РПЛ

Сегодня, 8 марта, пройдет матч 20-го тура РПЛ, в котором сыграют. Встреча состоится на стадионе «Факел» в Воронеже.

Команды рассудит арбитр Виталий Мешков. Встреча начнется в 14:30 мск.

«Факел»: Беленов, Божин, Дзиов, Сенхаджи, Альшин, Якимов, Ломовицкий, Ивлев, Моцпан, Мертенс, Ильин.

«Зенит»: Латышонок, Сантос, Эракович, Нино, Мостовой, Вендел, Зделар, Мантуан, Энрике, Глушенков, Лусиано.

Прогноз на матч между «Факелом» и «Зенитом» доступен по ссылке.

«Факел» идет 15-м в таблице РПЛ. Клуб набрал 14 очков за 19 матчей.

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» заработал 40 очков после 19 встреч и идет на 2-й позиции.