«Бавария» — «Бохум»: счет матча 2:3, обзор голов

В матче 25-го тура чемпионата Германиидома проиграласо счетом 2:3.

Сначала «Бавария» усилиями Рафаэля Геррейру сделал счет 2:0, но потом голы Якова Медича, Ибраима Сиссоко и Матуша Беро перевернули игру и принесли победу гостям.

Футбол. Германия. Бундеслига Бавария — Бохум 2:3 Голы: 1:0 Рафаэл Геррейру (14'), 2:0 Рафаэл Геррейру (28'), 2:1 Яков Медич (31'), 2:2 Ибраима Сиссоко (51'), 2:3 Матуш Беро (71') Бавария: Йонас Урбиг, Саша Боэ (Конрад Лаймер, 63'), Йосип Штанишич, Эрик Дайер, Хироки Ито (Йозуа Киммих, 76'), Рафаэл Геррейру, Леон Горецка, Жоау Палинья, Лерой Зане (Майкл Олисе, 63'), Серж Гнабри (Джамал Мусиала, 63'), Томас Мюллер (Гарри Кейн, 62') Бохум: Тимо Хорн, Максимилиан Виттек (Эрхан Машович, 88'), Феликс Пасслак (Кристиан Гамбоа, 82'), Бернардо, Яков Медич, Георгиос Масурас (Мориц Брошински, 73'), Том Краус, Ибраима Сиссоко, Матуш Беро (Энтони Лосийя, 88'), Филипп Хофман, Tim Oermann Предупреждения: Яков Медич (21'), Бернардо (57'), Максимилиан Виттек (73'), Тимо Хорн (80'), Ибраима Сиссоко (87') Удаление: Жоау Палинья (43')

У «Баварии» осталось 61 очко и первое место. В активе «Бохума» 20 баллов и 16-я строчка.

Календарь и таблица Бундеслиги

В другой игре «Боруссия» уступила «Аугсбургу» со счетом 0:1. Автором единственного забитого мяча стал Джеффри Гауэлеу.

Футбол. Германия. Бундеслига Боруссия Д — Аугсбург 0:1 Голы: 0:1 Джеффри Гауэлеу (23'), 0:1 Салих Озкан (автогол) (60') Боруссия Д: Грегор Кобель, Ян Коуту (Максимилиан Байер, 63'), Нико Шлоттербек, Рами Бенсебаини (Юлиан Рюэрсон, 63'), Эмре Джан, Салих Озкан, Паскаль Грос (Марсель Забитцер, 75'), Карим Адейеми (Вальдемар Антон, 90'), Джейми Байно-Гиттенс (Жюльен Дюранвиль, 75'), Юлиан Брандт, Серу Гирасси Аугсбург: Финн Дамен, Димитрис Яннулис, Цедрик Цезигер, Джеффри Гауэлеу, Крислен Матсима, Фредрик Йенсен (Мерт Кёмюр, 74'), Фрэнк Аниика, Эльвис Реджбечай (Кристиян Якич, 58'), Филлип Тиц (Самюэль Эссенде, 58'), Алексис Клод-Морис (Арне Майер, 74'), Мариус Вольф (Noahkai Banks, 81') Предупреждения: Серу Гирасси (57'), Эльвис Реджбечай (57'), Фрэнк Аниика (70'), Noahkai Banks (82'), Кристиян Якич (84')

Теперь в активе обеих команд по 35 очков и 10-е и 11-е место в турнирной таблице.

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Также «Вольфсбург» и «Санкт-Паули» сыграли вничью 1:1. На гол Сибе Ван Дер Хейдена хозяева ответили точным ударом Мохамеда Амуры.

Футбол. Германия. Бундеслига Вольфсбург — Санкт-Паули 1:1 Голы: 0:1 Сибе ван дер Хейден (38'), 1:1 Мохамед Амура (пенальти) (70') Вольфсбург: Килиан Фишер (Мадс Роэрслев, 46'), Денис Вавро, Йоаким Мехле, Янник Герардт (Максимилиан Арнольд, 46'), Константинос Кульеракис, Маттиас Сванберг, Андреас Сков Ольсен (Якуб Каминьский, 63'), Тьягу Томаш (Кевин Бехренс, 79'), Йонас Винд (Бенце Дардаи, 63'), Мохамед Амура, Marius Muller Санкт-Паули: Никола Васильев, Ларс Рицка (Manolis Saliakas, 46'), Филипп Треу, Сибе ван дер Хейден, Хауке Валь, Дэвид Немет, Данель Синани (Йоханнес Эггештайн, 90'), Эрик Смит, Джексон Ирвайн, Оладапо Афолаян (Элиас Саад, 46'), Ноа Вайсхаупт (Карло Бухальфа, 71') Предупреждение: Мохамед Амура (46')

У «Вольфсбурга» теперь 38 очков и шестое место. В активе «Санкт-Паули» 22 балла и 15-я строчка.