Рахимич: Конечно, я приеду на ретроматч ЦСКА

Знаменитый боснийский полузащитник ЦСКАсказал, что с огромным удовольствием примет участие в гала-матче в честь 20-летия победы клуба в Кубке УЕФА.

«Конечно, я приеду! Надеюсь, все будем живы и здоровы, приедем и будем вместе. Очень важно проводить такие мероприятия и вспоминать, каким был и что делал ЦСКА раньше. Думаю, приедет и Вагнер Лав. Не вижу предпосылок, что его с нами не будет. Соберемся вместе, вспомним прошлые времена и устроим праздник болельщикам», — сказал Рахимич в «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

Игра намечена на 18 мая на «ВЭБ Арене». ЦСКА, как и тогда, возглавит Валерий Газзаев. А соперником будет команда, составленная из футболистов, с которым встречались армейцы по ходу того победного турнира. Это произошло в сезоне-2004/2005.