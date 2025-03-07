Рахимич: Конечно, я приеду на ретроматч ЦСКА

Элвер Рахимич в финале того матча против «Спортинга» Фото: globallookpress.com
«Конечно, я приеду! Надеюсь, все будем живы и здоровы, приедем и будем вместе. Очень важно проводить такие мероприятия и вспоминать, каким был и что делал ЦСКА раньше. Думаю, приедет и Вагнер Лав. Не вижу предпосылок, что его с нами не будет. Соберемся вместе, вспомним прошлые времена и устроим праздник болельщикам», — сказал Рахимич в «Чемпионату».
Игра намечена на 18 мая на «ВЭБ Арене». ЦСКА, как и тогда, возглавит Валерий Газзаев. А соперником будет команда, составленная из футболистов, с которым встречались армейцы по ходу того победного турнира. Это произошло в сезоне-2004/2005.