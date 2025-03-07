Черников: Очень важны победы с точки зрения и позиции, и нашей дальнейшей ментальности

Футболиствысказался о матче против(3:0).

«Отсутствие Сперцяна? Безусловно, нам не хватает и будет не хватать Эда. Это наш капитан, один из лидеров, но не нужно строить команду из одного человека. Один в поле не воин, поэтому мы сражаемся за него в том числе.

Поэтому очень важны победы с точки зрения и позиции, и нашей дальнейшей ментальности», — приводит слова Черникова «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

После этой победы «Краснодар» пока единолично возглавил таблицу РПЛ с 43 очками. «Пари НН» идет 11-м с 19 очками.