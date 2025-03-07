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    «Бавария» начала искать замену Кейну

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    Мюнхенская «Бавария» начала поиски сменщика Гарри Кейну и уже определилась с потенциальными кандидатами на эту роль.

    Беньямин Шешко
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    Беньямин Шешко

    Как сообщает инсайдер Bild Кристиан Фальк, мюнхенский клуб намерен приобрести Беньямина Шешко из «РБ Лейпциг» или Виктора Дьокереша из португальского «Спортинга».

    Сейчас в «Баварии» лишь один классический центрфорвард — Гарри Кейн. Его способен подменять Томас Мюллер, но он больше любит играть из глубины и не факт, что останется в клубе на следующий сезон.

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    Мюнхенцы рассчитывают на 60 млн от «Тоттенхэма» в случае продажи Матиса Теля, который играет в «шпорах» на правах аренды. В этом случае «Бавария» может инвестировать эту сумму в Шешко, который оценивается в 70 млн евро.

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