«Бавария» начала искать замену Кейну

Мюнхенская «Бавария» начала поиски сменщикаи уже определилась с потенциальными кандидатами на эту роль.

Как сообщает инсайдер Bild Кристиан Фальк, мюнхенский клуб намерен приобрести Беньямина Шешко из «РБ Лейпциг» или Виктора Дьокереша из португальского «Спортинга».

Сейчас в «Баварии» лишь один классический центрфорвард — Гарри Кейн. Его способен подменять Томас Мюллер, но он больше любит играть из глубины и не факт, что останется в клубе на следующий сезон.

Календарь и таблица Бундеслиги

Мюнхенцы рассчитывают на 60 млн от «Тоттенхэма» в случае продажи Матиса Теля, который играет в «шпорах» на правах аренды. В этом случае «Бавария» может инвестировать эту сумму в Шешко, который оценивается в 70 млн евро.