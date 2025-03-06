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    «Бетис» сыграл вничью с «Виторией», а «Челси» обыграл «Копенгаген» в ЛК

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    Завершились два матча 1/8 финала Лиги конференций.

    «Челси»
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    «Челси»

    В одной из встреч «Бетис» сыграл вничью с «Виторией Гимарайнш» со счетом 2:2.

    У испанской команды голы записали на свой счет Седрик Бакамбу на 49-й минуте и Иско на 76-й минуте.

    В составе «Витории» отличились Жоао Мендеш на 51-й минуте и Нелсон Оливейра на 82-й минуте.

    Футбол. Лига конференций. 1/8 финала
    Бетис — Витория Гимарайнш 2:2
    Голы: 1:0 Седрик Бакамбу (49'), 1:1 Жуан Мендес (51'), 2:1 Иско (76'), 2:2 Нелсон Оливейра (82') Бетис: Марк Бартра, Натан, Ромен Перро, Серхи Альтмира (Пабло Форнальс, 63'), Иско, Джонни Кардозо (Матео Флорес, 78'), Айтор Руйбаль, Антони, Седрик Бакамбу (Эсекьель Авила, 80'), Fran Vieites, Jesus Rodriguez Caraballo (Абде Эззальзули, 78') Витория Гимарайнш: Умаро Эмбало (Тельму Арканжу, 77'), Бруну Варела, Жуан Мендес (Саму Омородион, 68'), Жуан Мендес (Саму Омородион, 68'), Микель Вильянуэва, Тони Боревкович, Эвертон Сантос (Мигел Мага, 67'), Нуну Сантуш, Томас Гендель, Тьягу Силва, Нелсон Оливейра (Dieu-Merci Michel, 89') Предупреждения: Айтор Руйбаль (55'), Антони (81'), Иско (87'), Эсекьель Авила (90 + 6')

    В параллельном матче «Челси» в гостях обыграл «Копенгаген» со счетом 2:1.

    «Синие» вышли вперед на 47-й минуте благодаря голу Риса Джеймса. На 65-й минуте «Челси» удвоил свое преимущество, отличился Энцо Фернандес.

    Единственный гол «Копенгагена» забил Габриэл Перейра на 80-й минуте.

    Футбол. Лига конференций. 1/8 финала
    Копенгаген — Челси 1:2
    Голы: 0:1 Рис Джеймс (46'), 0:2 Энцо Фернандес (65'), 1:2 Габриэл Перейра (79') Копенгаген: Диант Рамай, Кевин Дикс (Мунаше Гарананга, 79'), Пантелис Хацидиакос, Биргер Мелинг (Маркос Лопес, 70'), Георгий Гочолеишвили (Родриго Уэскас, 70'), Габриэл Перейра, Виктор Классон (Магнус Маттссон, 65'), Уильям Клем, Виктор Фрохольдт, Элиас Ашури (Robert, 65'), Амин Шейха Челси: Роберт Санчес, Рис Джеймс, Мало Гюсто (Марк Кукурелья, 25'), Бенуа Бадьяшиль (Леви Колвилл, 46'), Олуватосин Адарабиойо, Кирман Дьюсбери-Холл, Коул Палмер (Джейдон Санчо, 72'), Мойсес Кайседо (Энцо Фернандес, 46'), Трево Чалоба, Тирик Джордж, Shumaira Mheuka (Кристофер Нкунку, 46') Предупреждения: Кевин Дикс (77'), Амин Шейха (87'), Энцо Фернандес (87'), Маркос Лопес (90'), Пантелис Хацидиакос (90 + 1')

    Ответные матчи состоятся 13-го марта.

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