Гарначо извинился перед болельщиками «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Манчестер Юнайтед»опубликовал пост с извинениями после вылета команды из Кубка Англии.

«Извините, болельщики», — написал футболист в своих соцсетях.

Ранее в матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» встречался с лондонским «Фулхэмом». Поединок состоялся на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Основное время завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Фулхэма» — 4:3.

В текущем сезоне Гарначо провел 41 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и шестью результативными передачами.

Текущий контракт с футболистом истекает в июне 2028 года.