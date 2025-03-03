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    Симеоне: Наша пара с «Реалом» — это здорово для Мадрида, для Испании

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    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне дал комментарий по поводу предстоящего матча против «Реала» в Лиге чемпионов.

    Диего Симеоне
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    Диего Симеоне

    «Мы испытываем большое уважение к отличному сопернику, предыдущие матчи никак не влияют. Такая пара — это здорово для Мадрида, для Испании это тоже будет очень хорошо, а мы, участники матча, будем наслаждаться.

    Это очень важный матч, в котором будет много интересного. Мы очень уважаем соперника, но готовы ко всему, что может произойти.

    Матчи такого уровня полны деталей. И "Реал", и мы привыкли к матчам на вылет, и да, детали сыграют решающую роль», — цитирует Симеоне Marca.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Матч 1/8 финала турнира состоится завтра, 4 марта, и начнется в 23:00 по московскому времени.

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