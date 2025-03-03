Симеоне: Наша пара с «Реалом» — это здорово для Мадрида, для Испании

Главный тренердал комментарий по поводу предстоящего матча противв Лиге чемпионов.

«Мы испытываем большое уважение к отличному сопернику, предыдущие матчи никак не влияют. Такая пара — это здорово для Мадрида, для Испании это тоже будет очень хорошо, а мы, участники матча, будем наслаждаться.

Это очень важный матч, в котором будет много интересного. Мы очень уважаем соперника, но готовы ко всему, что может произойти.

Матчи такого уровня полны деталей. И "Реал", и мы привыкли к матчам на вылет, и да, детали сыграют решающую роль», — цитирует Симеоне Marca.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Матч 1/8 финала турнира состоится завтра, 4 марта, и начнется в 23:00 по московскому времени.