Симеоне: Наша пара с «Реалом» — это здорово для Мадрида, для Испании

Диего Симеоне Фото: globallookpress.com
«Мы испытываем большое уважение к отличному сопернику, предыдущие матчи никак не влияют. Такая пара — это здорово для Мадрида, для Испании это тоже будет очень хорошо, а мы, участники матча, будем наслаждаться.
Это очень важный матч, в котором будет много интересного. Мы очень уважаем соперника, но готовы ко всему, что может произойти.
Матчи такого уровня полны деталей. И "Реал", и мы привыкли к матчам на вылет, и да, детали сыграют решающую роль», — цитирует Симеоне Marca.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Матч 1/8 финала турнира состоится завтра, 4 марта, и начнется в 23:00 по московскому времени.