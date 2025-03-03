Кокшаров: Играть за сборную России — мечта детства

Александр Кокшаров Фото: globallookpress.com
«Новость о том, что попал в расширенный список, воспринял как неожиданность. Для меня это невероятные эмоции! Сразу пошли мурашки по коже, так как играть за сборную России — мечта детства. Но она пока не полностью осуществилась, так как нужно попасть в окончательный состав на сбор.
Буду продолжать работать и делать для этого все возможное, чтобы мечта реализовалась в полной мере. Сейчас я рад, все идет в правильном направлении. Так что эмоции только положительные», — заявил Кокшаров Sport24.
25 марта сборная России в Москве в товарищеском матче сыграет с Замбией.