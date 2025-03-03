Карпин прокомментировал попадание Дугласа Сантоса в расширенный состав сборной России

Главный тренер сборнойзаявил, что не общался с защитником, который попал в расширенный состав национальной команды на мартовский сбор.

«Общался ли заранее с Дугласом Сантосом? Не общался. У нас единый подход ко всем футболистам на этапе формирования расширенного состава сборной. Попадание в него даёт понимание игрокам, что мы за ними следим и что у них есть хорошие шансы попасть в окончательный состав.

Индивидуальные беседы с футболистами, обсуждение каких-то деталей совместной работы возможны уже непосредственно на сборах», — приводит слова Карпина пресс-служба сборной в телеграм-канале.

Ранее главный тренер сборной России объяснил, почему не будет вызывать Артема Дзюбу в национальную команду. Расширенный состав на мартовский сбор можно посмотреть по этой ссылке.