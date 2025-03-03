Карпин — о возможном назначении в «Динамо»: Кто-то где-то брякнул и понеслось

Главный тренер сборнойпрокомментировал слухи о возможном назначении на пост наставника московского

«Насколько легко совмещать (работу в московском клубе и сборной России), смогу сказать, если я захочу совмещать. А по поводу слухов — на протяжении всей карьеры они меня преследуют.

Здесь нечего комментировать, никаких оснований для этого нет. Кто-то где-то брякнул и понеслось», — сказал Карпин на телеканале «Россия 24».

Напомним, что наставник сборной России покинул пост главного тренера «Ростова». Ранее ходили слухи о том, что Карпин возглавит московское «Динамо».